Firenze, al via l’attivazione dei cassonetti digitali nelle zone di Viesseux e Statuto

, 17 gennaio 2025 – Il piano di trasformazione del sistema di raccolta e conferimento rifiuti ‘città circolare’, promosso dall’amministrazione comunale e da Alia Multiutility, si avvia verso la conclusione nell'area esterna alla cerchia muraria Unesco. L'attivazione deiè al termine con la messa in funzione dei sistemi elettronicidi piazza, Leopoldo ea partire da lunedì 20 gennaio. Nell’area coinvolta, le circa 90 postazioni presenti - più volte vandalizzate durante il processo di trasformazione - saranno revisionate per il corretto ripristino delle elettroniche, al fine di garantire l’accesso agli oltre 390 contenitori per il conferimento dei rifiuti soltanto utilizzando la chiavetta digitale oppure lo smartphone attraverso Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android che permette, attraverso ‘Aprilo’, di registrarsi con un doppio profilo (residente o turista) e di sbloccare i contenitori con pochi click.