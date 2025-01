Romadailynews.it - Cina: startup di guida autonoma sviluppera’ auto guidata da IA con Smart

Lacinese diDeepRoute.ai oggi ha annunciato di aver raggiunto un accordo di cooperazione strategica con la casamobilisticaper lo sviluppo di un’intelligenteta dall’intelligenza artificiale. Secondo l’azienda con sede a Shenzhen, il sistema disviluppato da DeepRoute.ai consentira’ dire in modo intelligente da un parcheggio all’altro, affrontando con facilita’ scenari complessi come rotatorie, curve ad angolo acuto, strade strette e congestionate e strade non segnalate. “Confidiamo che la partnership strategica con DeepRoute.ai possa offrire un’esperienza intelligente di fascia alta agli utenti”, ha dichiarato Yang Jun, direttore tecnico di, joint venture tra Mercedes-Benz Group AG e Geelymobile. “La cooperazione conpuo’ consentire a DeepRoute.