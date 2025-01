Ilrestodelcarlino.it - Al Modernissimo il doc ‘Magma’ sul delitto Mattarella

Un docufilm che riapre la ferita delPiersanti, realizzato da un team giovane per parlare ai giovani di memoria, giustizia e impunità. Si tratta di ‘Magma., ilperfetto’, opera prima di Giorgia Furlan che presenterà il suo lavoro giovedì 16 gennaio alle 20 al(sold out) e dialogherà con l’avvocato Andrea Speranzoni. Tra i materiali d’archivio c’è la drammatica intervista alla fotografa Letizia Battaglia, tra le prime sul luogo dela Palermo il 6 gennaio del 1980. È a lei che si deve lo scatto, passato alla storia in cui si vede Piersantiancora all’interno della Fiat 132 con la moglie e la figlia, mentre il fratello Sergio, oggi Presidente Repubblica, è all’esterno dell’auto, e tiene il corpo esanime tra le sue braccia.