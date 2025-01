Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie, Australian Open 2025 in DIRETTA: tra poco in campo il romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA01:02 Già pienissima la Kia Arena, alli davvero importanti considerando che siamo alla mattina. Non sorprende il fatto stesso che ci siano tante persone, essendo periodo di vacanza in Australia (visto che nell’emisfero australe le cose funzionano, allo di programmazione, all’opposto rispetto al nostro).00:59 Ultime fasi prima dell’ingresso indei due giocatori.00:56 Notte, questa, che vede davvero grande protagonista l’Italia: subitoe Luca Nardi, poi il derby Arnaldi-Musetti, quindi Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e infine Jasmine Paolini.00:53 Comincia subito con le note alte la terza nottea per i colori azzurri, con ilche cerca di avanzare in uno degli Slam che raramente lo ha visto steccare l’esordio.