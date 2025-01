Game-experience.it - Hellblade 2, Age of Mythology e Gears 1 Ultimate Edition sono in arrivo su PS5, rivela un insider

In queste ore sta circolando in rete una nuova tornata di indiscrezioni, provenienti da NateTheHate e Jez Corden, che vogliono Microsoft intenzionata a rendere multipiattaforma altri titoli, dove tra questi troviamo2, Age ofof War 1insu PS5 nel corso del 2025.Questa mossa sarebbe parte della strategia di Microsoft di espandere il proprio ecosistema e massimizzare i ritorni sugli investimenti, pubblicando giochi anche su piattaforme concorrenti. Secondo quanto riportato, il colosso di Redmond ha intenzione di portare 7 titoli su PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 quest’anno.Questo conferma l’approccio “senza linee rosse” adottato da Xbox, come dichiarato di recente dal CEO di Microsoft Gaming, Phil Spencer, per portare i giochi su altre piattaforme, a patto che ciò garantisca un buon ritorno economico.