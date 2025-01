.com - CIAO – Rassegna Lucio Dalla 2025, conduce Drusilla Foer, le nomination

Il prossimo 4 marzo, all'Arena del Sole di Bologna, sarà Drusilla Foer a condurre la 3° Edizione di CIAO – Rassegna Lucio Dalla 2025, l'evento che annualmente premia i 5 artisti che – nel corso degli ultimi 12 mesi e in una delle varie categorie oggetto di riconoscimento – hanno meglio saputo distinguersi nell'ambito della musica leggera italiana. Il 5 marzo i protagonisti della Rassegna saranno poi ospiti della Casa di Lucio Dalla, per un'esperienza a porte chiuse durante la quale si incontreranno e si racconteranno, immersi nell'energia del mondo del grande artista bolognese.

Categoria artista: ANGELINA MANGO – EMMA NOLDE – LAMANTE – CORSI – PAOLO BENVEGNÙ

Categoria canzone: ACHILLE LAURO Amore disperato – BRUNORI SAS Il morso di Tyson – CESARE CREMONINI Ora che non ho più te – COCA PUMA Notte – GAZZELLE Tutto qui – VASCO BRONDI Un segno di vita

Categoria producer: DARDUST – JACOPO INCANI (Iosonouncane) – MICHELANGELO – OKGIORGIO – RICCARDO SINIGALLIA

Categoria colonna sonora: COLAPESCЕ Iddu – ISONOUNCANE Berlinguer La Grande Ambizione – MARGHERITA VICARIO Gloria! – RAIZ Rosa – VALERIO PICCOLO E si' arrivata pure tu

Categoria progetto: NESSUN DORMA: UN CONCERTO PER LA PALESTINA – OFFICINA PASOLINI – PAROLE LIBERATE VOLUME 2 – PER LA PACE: LIVE CONTRO LE GUERRE – UNA.