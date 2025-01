Auto bruciata rinvenuta in una cava | all’interno un cadavere… Potrebbe essere Emilio l’uomo scomparso da giorni e ricercato in tutto il Lazio

Leggi su Dayitalianews.com

Un macabro ritrovamento è avvenuto alla periferia di Colle San Magno, nella provincia di Frosinone. In unaabbandonata, alcuni passanti hanno notato una carcassa d’conil cadavere di un uomo e hanno immediatamente lanciato l’allarme.Sul posto Carabinieri e Vigili del FuocoL’intervento è stato condotto dai Carabinieri della stazione di Roccasecca e dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le prime indagini. La scena è stata affidata alla scientifica dei Carabinieri di Frosinone per effettuare i rilievi tecnici necessari.Ipotesi sull’identità della vittimaNon è escluso che il corpo ritrovato possa appartenere ad’Adamo, un uomo di Roccaseccada quattro. Gli investigatori stanno ora lavorando per accertare l’identità della vittima, mentre i militari della compagnia di Pontecorvo collaborano nell’analisi dei fatti.