Cultweb.it - Squid Game 2 arriva anche su Google (e su smartphone) con due giochi diventati già virali

La febbre dinon accenna a diminuire e lo dimostra la quantità sterminata di contenutisul web dedicati alla seconda stagione dello show. Oltre alla serie di successo su Netflix, infatti, il mondo di gioco creato da Hwang Dong-hyuk si è espanso online, offrendo ai fan un’esperienza interattiva unica. Cercando “2” su, infatti, apparirà un simpatico mini-gioco ispirato alla famosa prova di “Un, due, tre, stella”. Dovrete essere veloci e attenti per superare la bambola assassina e raggiungere il traguardo.Per farlo, vi basterà schiacciare il cerchio per far avanzare i giocatori verso la linea del traguardo e premere il simbolo della X a velocità supersonica ogni volta che la bambola interrompe la sua cantilena. Il gioco si conclude una volta superato il traguardo o all’eliminazione di tutti e cinque i giocatori.