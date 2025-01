Battuta di caccia mortale | ucciso un 53enne con un colpo di fucile alla testa

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo la tragedia nei boschi di Quartu Sant’Elena, dove durante unadiun ragazzo si è suicidato dopo aver sparato per sbaglio all’amico, si è verificato un altro gravissimo incidente di. Teatro della tragedia è Pietrafitta, comune in provincia di Cosenza. Secondo quanto trapelato finora un, Pierluigi Malizia, era impegnato in unadicon altritori quando, per errore, sarebbe stato esploso undiche lo avrebbe centrato in, purtroppo senza lasciargli scampo. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori dell’1-1-8, che purtroppo non hanno potuto fare niente per salvargli la vita. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Rogliano, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per risalire ad eventuali responsabilità.