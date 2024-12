Inter-news.it - Inter-Atalanta, precedenti netti! Un dato impressionante – CdS

sarà la prima semifinale delle due in programma di Supercoppa Italiana. Inzaghi e i suoi sono già arrivati in Arabia Saudita, ilasciano pochi dubbi dal Corriere dello Sport.NUMERI –sono vicine in campionato un punto solo, anche se Inzaghi ha un punto in meno, ma negli scontri diretti questa minima distanza non si è mai palesata. Ma non nel senso che le due squadre sono state molto vicine, anzi, proprio il contrario. Se nel corso del tempo il gap è sembrato essere sempre minore, in realtà gli scontri diretti hanno detto altro. Delle ultime 17 partite trai bergamaschi hanno vinto una volta sola nel 2019. La squadra di Milano ha vinto tutte le ultime sei gare consecutive, rifilando due 4-0 in fila a San Siro., la grande sfida tra Inzaghi e Gasp!OCCHIO! – Guardando agli scontri diretti si potrebbe sottovalutare l’impegno, ma è difficile che venga fatto.