Milano Fill Your Bag by East Market | scegli una borsa e acquistala Poi puoi riempirla di vestiti vintage

Milano si prepara a vivere un’estate all’insegna dello stile e del risparmio con Fill Your Bag, l’evento di East Market che trasforma lo shopping vintage in un’esperienza coinvolgente. Scegli la tua borsa preferita, acquistala e riempila con capi unici e di tendenza. Un’occasione imperdibile per riscoprire il fascino del vintage, fare affari e rinnovare il guardaroba con pezzi ricercati. Il gioco è…

Milano, 2 luglio 2025 – Pronti a uno shopping sfrenato? Da giovedì 3 luglio a domenica 3 agosto si terrà la nuova edizione di Fill Your Bag, l’evento di East Market dedicato esclusivamente all ’abbigliamento vintag e. Per primi a portare in Italia il vintage al sacco con “Solo 1 Mese in Ticinese”, tornano per un mese con un vintage sale ad ingresso gratuito interamente dedicato all’abbigliamento e second hand in tutte le sue forme. Il gioco è semplice: saranno disponibili tre diverse borse a partire da 19 euro nei formati piccola, media e grande. Queste potranno essere completamente riempite, scegliendo tra oltre 15mila capi selezionati con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni ’60 agli Anni ’00. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, Fill Your Bag by East Market: scegli una borsa e acquistala. Poi puoi riempirla di vestiti vintage

Fill Your Bag, vintage sale a ingresso gratuito - L'ingresso è libero e gratuito da giovedì 3 luglio a domenica 3 agosto 2025 in corso di Porta Ticinese 22 a Milano: l'orario di apertura è tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11. Come scrive mentelocale.it