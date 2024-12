Ultimouomo.com - Gli alberi di natale più brutti dei calciatori

L’albero diè il simbolo delle feste die uno status symbol potentissimo che ti posiziona nella stratificata piramide umana che compone il mondo. Le dinamiche che riguardano questo oggetto però sono molto complesse, rendendo l’addobbo una vera e propria arte. Di solito le persone più assennate e affidabili usano lo stesso albero finto da quando sono nate, lo adornano in modo uniforme e multicolore nel lato esposto al pubblico, lasciandolo più verde e selvaggio in quello rivolto alla parete. Le luci sono intermittenti ma piccole e discrete, il puntale può essere dorato e nessuno dice niente, alla base alcuni regali nascondono il trespolo di metallo (regali veri, non scatole fasulle per fare scenografia). Insomma, l’albero dovrebbe essere una questione di equilibrio tra tradizione, compromesso ecologico, leggerezza delle feste e coziness.