Tvplay.it - Mercato Juve, colpo di scena sul futuro di Danilo: arriva l’annuncio in diretta

è in uscita: cosa farà lantus? In queste ore ètodi un dirigente, novità suldel difensore brasiliano. In casasi guarda alcon grande attenzione. La squadra di Thiago Motta non sta rendendo al meglio, soprattutto non sono stati raccolti i punti che ci si aspettava all’inizio di questa stagione, ed è per questo che è possibile che il club si muove a gennaio per migliorare la rosa.Da capire, però, quale sarà la strategia che verrà adottata: si è parlato in questi giorni di possibili sacrifici per fare cassa e puntare su calciatori che possano fare al caso di Thiago Motta. Quello di Sandro Tonali, ad esempio, è un nome che stuzzica la dirigenza, ma serve un esborso economico importante.Chi potrebbe essere sacrificato, dunque, per raccogliere i soldi necessari? Nicolò Fagioli è uno dei primi nomi che sono finiti sulla lista dei possibili partenti, anche se servirà capire quale delle squadre interessante farà un passo avanti verso il centrocampista bianconero.