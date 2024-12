Iodonna.it - Sfumature di rame, castano, miele e oro mixate per ricordare il manto multicolore dei nostri amici felini

Leggi su Iodonna.it

Se c’è un momento per osare con il look, è quello delle feste. Tra lustrini e luci sfavillanti, perché non portare un po’ di magia anche nei capelli? La nuova frontiera della colorazione si chiama “calico hair” ed è la risposta per chi vuole un hair look d’impatto senza perdere eleganza. Ispirata ai motivi unici dei gatti tricolori, questa tecnica gioca conmulticolor che illuminano e personalizzano ogni chioma. Salute capelli: i ‘vero e falso’ da conoscere guarda le foto Un trend che abbraccia l’originalitàIl nome “calico hair” deriva dai celebri gatti tricolori, caratterizzati da patchwork di bianco, arancione e nero.