Linkiesta.it - L’intelligenza artificiale potrebbe darci presto l’energia giusta

Leggi su Linkiesta.it

Molto si è detto e scritto sull’ascesa del(IA) e anche sul suo essere una tecnologia non solo rivoluzionaria ma anche estremamente energivora. L’addestramento dei Large Linguistic Models (LLM, modelli linguistici di grandi dimensioni) comporta consumi energetici impressionanti. Per addestrare GPT-3 servivano circa 1.270 megawattora di elettricità, pari al fabbisogno energetico annuo di centoventi case statunitensi medie. I grandi data center in cui si gestiscono le ricerche basate sull’IA assorbono quantità di energia sempre maggiori. Si stima che, entro il 2030, il ventuno per cento della domanda di elettricità degli Stati Uniti proverrà proprio dai data center.Una query LLM è dieci volte più assetata di energia di una ricerca su Google: per reindirizzare ogni singola ricerca fatta su Google con un motore di IA servirebbe una quantità di energia aggiuntiva pari al consumo energetico dell’intera Irlanda.