Capodanno in piazza a Bologna: vecchione, dj set e bus gratis. Tutte le informazioni

, 27 dicembre 2024 – È una tradizione irrinunciabile: allo scoccare della mezzanotte si alzano i calici di champagne mentre brucia, sul Crescentone diMaggiore, ild’artista, che quest’anno è stato progettato dall'illustratrice Fumettibrutti (al secolo Yole Signorelli). Festeggiare in sicurezza Limite di accessi Divieto di vendita di bevande in vetro e lattina Le regole per i dehors Vietato introdurre biciclette e monopattini Trasporto pubblico notturnoDiscorso d’artista: la parola a Marco Martinelli Si chiama Mercurio, la fenice scolpita e alta sei metri che rappresenta l’anno ormai trascorso. È uncon fattezze femminili, com’è d’uso negli anni bisestili, e vuole significare una figura mitologica a difesa delle diversità.