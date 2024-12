Inter-news.it - Inter-Como, Giua insufficiente! Su Lautaro Martinez fallo a limite: la moviola

Leggi su Inter-news.it

Rivedibile la direzione di gara dell’arbitroa cui è stata affidataterminata sul punteggio di 2-0. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola reputala sua prestazione, analizzando nello specifico. LA– L’arbitrocommette più di qualche semplice errore nel corso di, eppure si tratta apparentemente di una partita facile da gestire. Il quotidiano romano intanto analizza ilalcommesso da Dossena sulaniato da solo verso Reina: c’è una leggera trattenuta, in caso di fischio da parte dell’arbitro, sarebbe stato rosso per il giocatore del, e infatti siamo al. L’arbitro però non fischia nulla. Male dal punto di vista disciplinare: manca un giallo chiaro a Piotr Zielinski per steep on foot su Da Cunha, e nemanca anche uno su, che stende Goldaniga che lo aveva superato in velocità.