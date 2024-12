Ilrestodelcarlino.it - Vis, chef Stellone prepara la ricetta: "Con la Torres tanta determinazione"

Ci sarebbe un altro sfizio da togliersi prima delle feste. Battere la squadra che negli ultimi tempi ha procurato non poche delusioni alla Vis: le due sconfitte in pieno recupero un anno fa e quella dell’andata, la più pesante di questa stagione (3-0). Non c’è Diakite il castigatore, ed è già qualcosa. Non sembra lapiù in palla (3 sconfitte nelle ultime 5), e il momento potrebbe essere propizio. Resta però un avversario di rango. Temibilissimo in trasferta, dove ha vinto 6 volte (meglio ha fatto solo il Pescara con 7) e dove evidentemente trova campi migliori del Vanni Sanna. Robertoaccetta la sfida: ‘Un altro piccolo tabù da abbattere? Ci proveremo. Sapendo di affrontare una squadra forte, che un anno fa ha lottato per la B, che all’andata ci ha messo in grossa difficoltà, specie nel primo tempo’.