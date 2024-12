Quotidiano.net - Strangers Thing 5, finite le riprese. L’emozione di Mike, Eleven e Will

Roma, 21 dicembre 2024 – “Chiudendo questo capitolo della mia vita, non posso fare a meno di essere per sempre grato per le persone incredibili che ho incontrato e per le preziose lezioni di vita e carriera che ho imparato in questo viaggio durato dieci anni”. Con queste parole l’attore americano Noah Schnapp, 20 anni, annuncia su Instagram la fine ufficiale delledi “Strangers 5”, l’ultima stagione della serie “mega hit” di Netflix, ideata dai Duffer Brothers. Schnapp, che nella serie interpretaByers, il primo personaggio ad entrare nel “sottosopra” quel 6 novembre del 1983 ad Hawkins, Indiana, ha pubblicato sul social un carosello di foto, rievocando momenti nostalgici durante ledella serie, iniziate a novembre del 2015. Come altri membri del cast, Schnapp aveva appena undici anni.