Quotidiano.net - Chi è Sara Barbieri: con Fabrizio Corona un amore fuori dagli schemi. Ora è mamma di Thiago

Leggi su Quotidiano.net

Milano, 21 dicembre 2024 – Influencer e neoè il nome che da qualche anno accompagna, ex re dei paparazzi, in una delle fasi più stabili della sua vita. Modella di successo, classe 2000,ha dato alla luce il loro primo figlio,, oggi 21 dicembre 2024. La coppia, nonostante i 26 anni di differenza d'età, condivide un legame profondo, come dimostrano i tre anni di relazione e la nascita di. Chi è? Nata a Firenze, 24 anni,è una modella affermata che ha lavorato per brand prestigiosi di abbigliamento, lusso e gioielli, come Dolce & Gabbana e Miu Miu. Il suo volto è apparso in campagne pubblicitarie internazionali. Sul suo profilo Instagram, seguito da 120 mila follower,racconta tra splendide foto patinate e di backstage la sua vita, la sua gravidanza e anche vecchi ricordi che la ritraggono da piccola insieme al papà.