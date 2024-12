Game-experience.it - Xbox, Microsoft è al lavoro su un nuovo hub multipiattaforma stile Battle.net

Leggi su Game-experience.it

è pronta a rivoluzionare la sua strategia videoludica con unhubsimile a.net, stando a quanto rivelato da unreport.Addentrandoci nello specifico della questione, Jez Corden ha pubblicato proprio in queste ore unreport su Windows Central, rivelando che in quel del colosso americano sono alsu un ambizioso progetto denominato Project Rainway, con l’obiettivo di integrare l’esperienzanei videogiochi sviluppati dai suoi studi interni, anche su piattaforme concorrenti come PlayStation e, potenzialmente, Nintendo Switch 2.Secondo il giornalista, questa nuova iniziativa rappresenta un passo fondamentale nell’obiettivo di “rendere ogni giocouna”, unendo in questo modo delle funzionalità chiave e social in un unico ambiente accessibile ovunque.