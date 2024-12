Biccy.it - Audio di Mariotto potrebbe metterlo nei guai, interviene Striscia la Notizia

Dopo l’esibizione della prima ballerina per una notte, ieri sera Milly Carlucci si è posizionata al centro della pista di Ballando Con le Stelle per accogliere Guillermo, che però è rimasto qualche secondo in più dietro le quinte e ha detto qualcosa di strano. Molti utenti sui social hanno accusato il giurato di aver detto ‘fijia de na mig“. L’in diretta però era poco chiaro e quindi sul caso è intervenutala.L’di Guillermoe il post dila.In merito all’diè arrivatalacon dei post pubblicati su Instagram e Twitter. I profili ufficiali del tg satirico hanno condiviso la clip con il volume alzato e con dei sottotitoli, in cui si può leggere la stessa frase che era stata riportata da moltissimi utenti sui social poche ore prima.