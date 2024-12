Sport.quotidiano.net - Clamoroso Aleix Espargaro, dalla MotoGp al ciclismo: l’ex pilota è a un passo dalla Lidl-Trek

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 13 dicembre 2024 - Le ruote sono sempre due, ma nel frattempo cambia il mondo, specialmente con riguardo alla velocità: come ventilato dal portale Relevo,potrebbe presto passareal. Il precedente con la Movistar Team Addirittura, le indiscrezioniSpagna si spingono oltre e ipotizzano già la squadra che potrebbe accogliere il: la. Lo stupore deriva dal cambio di carriera e dall'età non più verdissima di, fresco di addio alla: il classe '89, nel caso, probabilmente diventerebbe uno dei neoprofessionisti delpiù esperti. La realtà, invece, è che il nativo di Granollers non ha mai nascosto l'amore per le due ruote a pedali, al punto che nel 2021 ci fu già un primo abboccamento (poi non andato a buon fine) con la Movistar Team.