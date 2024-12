Ilfattoquotidiano.it - Eleonora Giorgi a Verissimo: “Ho mangiato 400 gr di mango e sono stata ricoverata in ospedale per problemi di glicemia. La malattia continua a crescere”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è tornata ospite in studio a “” collegata con tutta la sua famiglia con la casa addobbata a Natale. L’attrice ha aggiornato i telespettatori e Silvia Toffanin sulle sue ultime condizioni di salute in merito alle cure per il tumore al pancreas dopo un anno di cure. “Il tumoreanche se non in maniera devastante. – ha detto – Non è una risposta favorevole ma continuo ad essere fiduciosa e soprattutto a lottare affinché ogni giorno sia speciale; per mantenere un barlume di vita e non essere solo una persona ospedalizzata. Micresciute le sopracciglia e i capelli; ogni giorno è un dono,qui per dimostrare che ce la si può fare. A Natale sarò con i nipoti”.Cistate però delle complicazioni ulteriori nel percorso delle cure ed è la stessaa spiegarlo: “Ho avuto un problema di, un picco inaspettatoma oraqua e lotto.