Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 24-29, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: bianconeri in difficoltà a metà 2° quarto

24-29 Ancora assist Dos Santos e canestro Mitrovic.24-27 Mitrovic segna pescato bene proprio dal brasiliano.4? Clamorosa stoppata di Zizic su Dos Santos! 4? per l'attacco serbo!24-25 Dentro il libero supplementare!23-25 Brutta difesa di Davidovac su Shengelia, due sicuri e terzo in arrivo!3? Brutta palla persa.21-25 Nuovo Pick&Roll Dos Santos-Mitrovic, ancora due facili Zvezda.21-23 Bene Belinelli per Zizic, si sblocca dopo 4? la.19-23 Due su due per Canaan.2? Altro errore da tre di Canaan. Poi il fallo di Zizic su di lui e i liberi concessi, fondamentale il rimbalzo d'attacco della.19-21 Uno su due per il lituano.2? Giedraitis (ex Trento) si butta dentro e si conquista due liberi contro Marco Belinelli.