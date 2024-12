Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: RICCHI, LAUREATI E GIOVANI DONNE PAZZI DELLO SHOW DI RAI1

con levince e convince tutti ma a far notizia sulla tv generalista è il crescente interesse del pubblico più difficile da catturare. Ecco i target nel dettaglio.Lodel sabato serata diretto e condotto da Milly Carlucci, giunto in forma smagliante alla diciannovesima edizione, unisce innanzitutto tutta l’Italia. Nel dettaglio il 25% al Nord mentre al Centro e Sud Italia si supera il 30%.Così come per il livello di istruzione. Al tradizionale e fedele target popolare di, si aggiunge il boom tra le fasce alto spendenti e tra idove si tocca il 30,1% con un aumento di quasi il 3% sui già ottimi dati del 2023.La crescita maggiore disi segnala tra ledai 15 ai 34 anni dove lo share supera il 33% con un aumento a doppia cifra sull’anno scorso.