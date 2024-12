Lanazione.it - Il programma delle feste. Tutto pronto per il Natale

Concerti, mercatini, spettacoli e attività per bambine e bambini: il Comune di Follonica ha presentato il cartellone degli eventi per le festività natalizie. Si parte venerdì con l’accensione di luminarie e si prosegue con il concerto di, l’inaugurazione del Villaggio di Babboe tante altre iniziative fino aiggiamenti di fine anno e all’arrivo della Befana domenica 5 gennaio. "Si apre un periodo di festa per la nostra città – dice il sindaco Matteo Buoncristiani – che si concluderà solo dopo l’Epifania.ciò è stato reso possibile grazie all’impegno del Comune, ma ancheassociazioni,scuole, dei commercianti e di tutti i partner, pubblici e privati, che hanno deciso di collaborare con le loro iniziative. Ringrazio quindi la Proloco cittadina, il Centro commerciale naturale ’La Dolce Vita’ e tutti i commercianti, il Comitato Locale della Croce rossa, la sezione della Società nazionale Salvamento, la scuola comunale di musica ’Bonello Bonarelli’ e la Banda Filarmonica Puccini per il forte spirito di squadra.