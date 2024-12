Zonawrestling.net - EFFY: “Prendetevela con me se Ricky Starks non sarà in GCW”

Leggi su Zonawrestling.net

L’affaire che ha portato alla cancellazione delle apparizioni diin GCW ha fatto molto discutere nelle scorse settimane. Mentre i fan avevano accolto favorevolmente l’annuncio del match contro Matt Cardona previsto per il 14 dicembre, pochi giorni dopo la AEW ha ritirato, alimentando le polemiche per una gestione decisamente rivedibile di Absolute, che non sale su un ring in AEW dallo scorso marzo. I report avevano poi rivelato che la motivazione dietro a questa scelta non era però dovuta a, ma a una serie di commenti fatti da, volto di punta della GCW, che aveva attaccato la AEW con dei commenti poco lusinghieri nei confronti di Tony Khan e soprattutto del padre Shad Khan, principale finanziatore.Al posto diciLo stessoè tornato a parlare della situazione, all’interno del podcast Game Changer Weekly di Bodyslam.