Ilnapolista.it - Cairo: «Chi mi contesta, in cuor suo, sa che se lasciassi il Toro mi rimpiangerebbe»

La Stampa senza pietà sul ventennio di Urbanoal comando del Torino. Il suo è il “peggiore di sempre”. Il presidente granata però ha un livello di autostima invidiabile e, durante i festeggiamenti per i 118 anni del club, si lascia scappare una frase che pare più una preghiera: “Mi rimpiangerete”.: «Seilmiro»Proprio sul compleanno la Stampa scrive:“Oggi il compleanno più basso con unazione popolare sempre più dura che lo tiene lontano da Torino, una squadra in piena crisi che rischia la retrocessione in B e un futuro incerto dopo aver annunciato di voler vendere il club”.Il quotidiano non ha pietà:“Ilin questi 118 anni ne ha viste di tutti i colori, ., ma un senso così profondo di impotenza, incertezza e mediocrità non si era mai registrato.