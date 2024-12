Amica.it - Teoria del contrasto nel make-up: come scegliere i colori più adatti

Leggi su Amica.it

Quando si tratta di trucco, ilè molto più di un semplice gioco tra luci e ombre: è un elemento fondamentale per capirevalorizzare il proprio volto. Comprendere il livello diche ci appartiene è importante perché può rendere il nostro-up più armonioso, in base alle nostre caratteristiche naturali. Scopriamo di cosa si tratta.Ilnel-up Ilci aiuta a valorizzare le nostre caratteristiche naturali, ma di cosa si tratta esattamente? Si riferisce alle differenze tra il colore della pelle, dei capelli e degli occhi, e determina quali tonalità e tecniche esaltano meglio la nostra bellezza. Ovviamente, non parliamo di regole precise, rigide e assolute, ma di indicazioni che ci permettono di fare scelte più consapevoli quando ci trucchiamo.