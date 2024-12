Ilgiorno.it - Incendio in cucina. Gatto rianimato dai vigili del fuoco

Unche aveva perso i sensi per avere inalato i fumi dell’in un appartamento è statoe salvato daidel(nella foto). È successo sabato verso le 20.30 in via Monte Ortigara a Monza, dove le squadre del Comando di Monza sono intervenute per le fiamme partite da una. I pompieri, arrivati con l’autopompa e l’autoscala, l’autopompa da Lissone e il carro soccorso da Desio, hanno evacuato le ultime persone rimaste nel condominio ed estinto l’. All’interno dell’abitazione era presente un, che è stato recuperato e si è provveduto subito a somministrargli dell’ossigeno. Dopo svariati minuti si è ripreso ed è stato riconsegnato alla proprietaria. S.T.