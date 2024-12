Panorama.it - Cyber Monday, cos'è e perché bisogna sfruttarlo

L’ultima chiamata per i ritardatari e per chi ancora tenta di saziare la ricerca dell’oggetto desiderato. Serve anche a questo il, che letteralmente sta per 'lunedì cibernetico’ e rappresenta l’ultima giornata di sconti che conclude il lungo periodo di ribassi avviato prima del Black Friday. Se la nascita di quest’ultimo termine è coperta dal mistero per le diverse interpretazioni che si sono diffuse nel corso del tempo, ilè meno ricco di storie e molto di marketing.l’idea nasce nel 2005 da Ellen Davis, all’epoca vicepresidente della National Retail Federation statunitense, come spinta ulteriore alla stagione dello shopping, dopo il venerdì nero e prima del rush di fine anno con le festività natalizie.Differenze con il Black Friday non ce ne sono a livello tecnico, poiché per brand e negozi si tratta di sfruttare un’altra giornata per attirare i clienti e far impennare le vendite.