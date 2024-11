Quotidiano.net - Appalti, da associazioni datoriali 4 correttivi al Codice

Abi, Ania, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria e Legacoop hanno sottoscritto una lettera congiunta indirizzata alle Commissioni Ambiente e Lavoro di Camera e Senato, per proporre quattro criteri condivisi da applicare al decreto legislativo correttivo del "deglipubblici", volti ad individuare in maniera adeguata ed oggettiva lepiù rappresentative. Secondo le realtà firmatarie, si legge in una nota congiunta, andrebbero tenuti in considerazione i seguenti aspetti: la "seniority" dell'associazione, sia in termini di presenza storica nel panorama delle relazioni industriali che in tema di contrattazione collettiva riconosciuta anche dalle istituzioni; il numero dei rapporti di lavoro regolati, nell'ambito di ciascun settore produttivo o per forma di impresa, da un determinato Ccnl di categoria.