Super Mario Party Jamboree, la recensione! Minigiochi per tutti!

rappresenta l’ultimo capitolo dell’amata saga digame targata Nintendo. Disponibile su Nintendo Switch, il gioco si presenta come un’esperienza divertente e accessibile a, perfetta per serate in compagnia di amici o di familiari, che siano grandi o piccini. Abbiamo giocato asu Switch grazie a un codice ricevuto da Nintendo. Ecco la nostrasi apre con un caloroso benvenuto da Kamek, promettendo una festa più grande e audace che mai. E questa promessa non è solo una mossa per attirarci! Il nuovo capitolo della storica serie Nintendo, infatti, non è solo il più grande mai realizzato, ma anche uno dei migliori. Questo titolo rappresenta il vero successore distars del 2021 e un ritorno fedele allo stile dei classici per Nintendo 64 e GameCube.