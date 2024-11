Lapresse.it - Medioriente, Libano: “Pronti a firmare la tregua ma l’esercito di Israele si deve ritirare”

Sul cessate il fuoco in“noi siamo, ora dipende dagli israeliani”. Lo afferma il ministro degli Esteri libanese, Abdallah Rashid Bou Habib, in un’intervista a La Repubblica. “Abbiamo detto agli americani che siamoa implementare completamente la risoluzione 1701, ora dipende dagli israeliani”, aggiunge, “ci sono segnali positivi ma non sono finali. Ilha bisogno di pace, non vogliamo più morti e distruzione”. Alla domanda sul come verrà fatta rispettare la risoluzione, Habib risponde: “Siamoa mandare 5mila soldati in più dellibanese (Laf) a sud per collaborare con le truppe dell’Unifil e garantire che nessun’altra autorità, al di fuori del governo libanese, operi nell’area, che non ci siano altre armi se non quelle del”. “A condizione, certo”, sottolinea, “che anche gli israeliani rispettino la risoluzione, perché da sempre violano i nostri confini, per aria, terra e mare.