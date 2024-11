Iltempo.it - Israele-Libano, accordo accettato "in linea di principio" ma "con riserve": perché

Il Gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà domani a Tel Aviv per decidere sulla proposta americana di cessate il fuoco con la milizia sciita Hezbollah in. «Il governo si riunirà domani per discutere e approvare l'», ha confermato a diverse agenzie internazionali un funzionario israeliano vicino ai negoziati. L'ultima bozza diprevede un periodo di 60 giorni durante il quale l'esercito israeliano si ritirerebbe dal Sud del, le truppe libanesi si schiererebbero al confine ed Hezbollah si ritirerebbe a Nord del fiume Litani. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha tenuto ieri sera un incontro con alcuni ministri e funzionari della sicurezza per affrontare la proposta di intesa avanzata dall'inviato speciale Usa, Amos Hochstein, e che avrebbe«indi» ma con «alcune».