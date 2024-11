Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 15-21 novembre: sesta settimana consecutiva in vetta per “Ora Che Non Ho Più Te” di Cesare Cremonini

Le ultimissime uscite discografiche hanno dettato legge nellaelaborata da Earone, sui dati delladal 15 al 21, dove troviamo delle new entry in top ten destinate a diventare i tormentoni dell’inverno alle porte.Sono Rosè delle Blackpink e Bruno Mars ad aprire la top ten dellacon APT (alla #10), brano che anticipa il primo album solista dell’artista sudcoreana in uscita il 6 dicembre. La collaborazione tra i due artisti, ha raggiunto il primo posto delleGlobal di Spotify e lasu Tik Tok, segnando il debutto più alto per il cantautore di Honolulu. Recupera ben nove posizioni raggiungendo la #9, Born With A Broken Heart di Damiano David: il frontman dei Måneskin, si è esibito con il nuovo singolo ed altri tre inediti che faranno parte del suo primo progetto discografico solista, lo scorso 28 ottobre a New York.