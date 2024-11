Gaeta.it - Progetti e fondi regionali per contrastare la violenza di genere: un impegno in crescita

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Regione è attivamente coinvolta nella lotta contro ladi, applicando un approccio che prevede la collaborazione tra istituzioni locali e il terzo settore. Sotto la guida dell’assessora Alessia Rosolen, la Regione ha intensificato gli sforzi per promuovere iniziative di prevenzione, un aspetto ritenuto cruciale per affrontare una problematica così complessa. Con l’avvicinarsi della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne, l’importanza di educare al rispetto e alla parità didiventa sempre più evidente. L’della Regione: un approccio culturale e reso concreto daiLa lotta allasulle donne non è solo un intervento di emergenza, ma richiede un cambiamento culturale profondo. La Regione ha fissato come obiettivo principale non solo il sostegno immediato alle vittime ma anche l’educazione preventiva, che parte dai luoghi di socializzazione e dalle istituzioni educative.