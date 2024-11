Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 22-11-2024 ore 17:10

dailynews radiogiornale stasera dalla redazione e da Stefano Boeri sappiamo con la politica se vogliamo andare avanti e noi Certamente vogliamo guardare al futuro Allora Arriverà anche il momento di spegnere la fiamma Magari non sarà presto Ma arriverà è la scelta sarà nostra non c’è perché qualcuno ce lo vuole a parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Bianchi non colloquio con il foglio Ceriani anche aggiunto che già ha detto la fiamma appartiene ad una storia pazza quella della mia giovinezza che certamente non ridevo oggi Tanti giovani di 20 o 30 anni non ne conoscono il significato ci spostiamo agli esteri per la Russia alle decisioni della corte penale internazionale sono i significanti e quindi non c’è motivo di commentarle lo ha detto il portavoce del Cremlino dmitri peskov in merito agli ordini di arresto nei confronti del premier e dell’ex Ministro della Difesa Galante e sul tema ha parlato anche il ministro Antonio tajani a Torino per l’assemblea ACI Noi rispettiamo sosteniamo la corte penale internazionale ma siamo convinti che quello che deve svolgere sia un ruolo giuridico e non politico Cambiamo argomento passiamo alla cronaca non ti esclude domicilio perché è impossibile che una ragazza di 15 anni Muti quel metodo così violento per togliersi la vita che lo dimostra il modo in cui è stata trovata abbiamo dei pezzi su chi possa essere stato perché abbiamo scoperto che mia figlia è stata minacciata di morte quel giorno a scuola non posso dire su chi cadono i miei sospetti Ho parlato con gli inquirenti abbiamo fatto nome e cognome lo ha detto la madre di larimar annaloro la quindicenne trovata impiccata a un albero del giardino due settimane fa a Piazza Armerina nel corso della quattro condotta da Federica Panicucci è Francesco Poletti e cambiamo argomento passiamo allo sport superata L’Argentina nei quarti di finale è ancora più Favorita per la conferma del titolo complici le uscite a sorpresa di spagna e Stati Uniti secondo gli esperti Sisa il successo azzurro è offerto a bassa quota ma e compagni dovranno prima affrontare due Staffoli a partire dall’ Australia domani in semifinale era questa l’ultima notizia Grazie per l’ascolto e alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa