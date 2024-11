Isaechia.it - Alessandro Basciano arrestato per minacce e stalking nei confronti di Sophie Codegoni? Ecco cosa è successo

Leggi su Isaechia.it

Nelle ultime ore sui social si è sparsa la notizia secondo l’ex protagonista di Uomini e Donne e del Grande Fratello, sarebbe statodalla polizia di Moscova, a Milano, perneidell’ex fidanzata nonché madre di sua figlia,.A riportare la notizia, il portale Dillinger News, secondo cui il ragazzo sarebbe detenuto nel carcere di San Vittore:La polizia di Moscova, a Milano, è andata a prenderea casa per condurlo in arresto nel carcere di San Vittore. Il mandato d’arresto con custodia cautelare è per i capi di imputazione dineidi.Subito dopo,ha smentito la notizia, salvo poi cancella le storie in questione: “Quante ca**ate, bastaaaaa. La gente gioca anche su argomenti seri, follia pura”.