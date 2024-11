Ilfattoquotidiano.it - Esplosione in uno stabilimento di Arezzo. Le misure di sicurezza, correttamente applicate, salvano i lavoratori

Un’si è verificata stamani in un’azienda nella zona industriale di San Zeno, alla periferia di. L’impianto è quello della Safimet, azienda specializzata nel recupero e nell’affinazione di metalli preziosi. Quattro operai sono stati portati in ospedale, fortunatamente solo per precauzione. Dalle prime informazioni raccolte risulterebbero invece gravi i danni all’edificio. Sul posto intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco, 3 pattuglie della municipale e varie ambulanze.Ad esplodere nell’azienda di raffinazione metalli, secondo quanto emerso, è stato un reattore con conseguente sversamento di acidi. Quando accaduto non ha provocato incendi ma danni strutturali a un reparto dell’azienda. In particolare, come prevede la procedura di, il reattore è esploso verso l’alto sfondando il tetto e finendo nel campo laterale.