Darmian | Vorrei chiudere la carriera all’Inter Dopo una preferenza!

Matteosi è raccontato parlando del proprio legame con l’Inter, delle pagine più importanti della sua esperienza in nerazzurro e dei suoi piani futuri.LA SITUAZIONE – Matteoè stato intervistato da Cronache di Spogliatoio su vari temi connessie alla suaprofessionale. Il calciatore nerazzurro si è innanzitutto soffermato sulla sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City, indicando le emozioni da lui vissute nei momenti successivi al match: «La sconfitta di Istanbul ha fatto male. Ma mi auguro che per me e per l’Inter possa esserci un’altra opportunità. A volte le sconfitte insegnano molto di più di una vittoria, per noi è stato anche così, visto quello che è successo l’annocon la seconda stella. C’è stata l’estate e non è stata facile.