Ilrestodelcarlino.it - Controlli, identificati più di cento giovani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un giovane che alla vista della polizia ha cercato di buttare via una dose di droga e un uomo che era stato espulso e non rispettato l’ordine del questore a lasciare il territorio nazionale. Sono due degli interventi effettuati sabato neistraordinari del territorio organizzati dalla questura d’accordo con la prefettura per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nell’ambito dell’operazione "Strade sicure". La polizia ha operato con pattuglie anche appiedate, nelle aree del centro cittadino ritenute sensibili perché maggiormente interessate dall’aggregazione dei. Gli agenti sono andati alle fermate dei bus urbani e periferici, nelle piazze e nelle vie del centro. In servizio le Volanti, il reparto Cinofili e l’Esercito. Sono stati102di cui due con a carico di pregiudizi di polizia.