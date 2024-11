Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz, ATP Finals 2024 in DIRETTA: inizia l’atto conclusivo a Torino!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio al corpo e rovescio incrociato del n.5.15-0 L’americanocon un ace al centro.18.13 Comincia la finale conin battuta.18.08la fase di riscaldamento.18.08vince il sorteggio e sceglie di servire per primo.18.06accolto in campo dalla consueta ovazione.18.05 Taylorentra in campo.18.01 Viene cantato l’Inno di Mameli da Virginia Bocelli.18.01 Il giudice di sedia sarà Carlos Bernardes. Sarà la sua ultima partita, poi andrà in pensione.18.00 Da capire seaccuserà le fatiche della maratona di ieri contro Zverev.invece è andato in scioltezza contro Ruud.17.57 L’ultima finale per gli USA risaliva addirittura al 2000 con Andre Agassi, mentre l’ultimo ad imporsi fu Pete Sampras nel 1999.