Jannik Sinner ha vinto le Atp Finals a Torino

Grande festa alla Inalpi Arena di, dovehala finale delle Nitto Atp2024 sconfiggendo l’americano Taylor Fritz in due set con 6-4, 6-4. Un momento storico per il tennista numero uno al mondo, che festeggia così il suo primo successo in Italia. Nei giorni scorsi aveva già battuto Fritz nella seconda gara del girone.è il primo italiano nella storia a raggiungere due finali consecutive alle ATP. L’anno scorso è stato il primo italiano a raggiungere la finale. Un altro momento storico per il numero uno al mondo. Articolo completo:hale Atpdal blog Lettera43