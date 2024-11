Inter-news.it - Sampdoria-Inter Women 0-3, le pagelle: Wullaert continua a splendere 8!

termina 0-3. Grande prova di carattere di, che sblocca e raddoppia il match poi messo in cassa forte dalla rete di Magull. Di seguito ledi.RUNARSDOTTIR: 6,5 – Lanon le causa grandi grattacapi ma nelle poche occasioni blucerchiate il portiere nerazzurro è attento. Come al 22?, quando risponde presente davanti al destro di Della Peruta.: difesaBOWEN: 7 – Un’altra buona prestazione da parte del difensore, particolarmente vivace anche nella trequarti avversaria. Tenta anche la conclusione personale.MILINKOVIC: 7 – Se lafa fatica a trovare spazi è anche merito suo. Nel giorno del suo ventesimo compleanno il difensore dimostra maturità e compattezza in difesa.ANDRES: 7 – Sempre attenta in fase difensiva e particolarmente efficace anche davanti.