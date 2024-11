Lettera43.it - Fuga da X, le alternative social: da Bluesky a Threads

Sempre più utenti lasciano X in protesta contro la gestione di Elon Musk, anche e soprattutto dopo la vittoria di Donald Trump. Un rapporto della società di analisi SimilarWeb ha evidenziato che negli Stati Uniti solo il 7 novembre circa 115 mila utenti hanno disattivato i loro account sull’ex Twitter: si tratta del dato più alto in 24 ore dall’acquisto delda parte del patron di Tesla. Una catena che ha coinvolto anche diverse celebrità, tra cui Jamie Lee Curtis e gli italiani Piero Pelù ed Elio e le storie tese. Senza dimenticare personaggi politici, manifestazioni internazionali e tanti altri. In Rete però lenon mancano, tra cui spiccano soprattutto, che ha registrato un incredibile aumento di utenti attivi grazie all’esodo da X.Le miglioria X, daha superato per la prima volta i 15 milioni di utenti Ilche più di altri sembra beneficiare dell’esodo da X, almeno negli States, è