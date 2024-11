Lanotiziagiornale.it - “Da Israele gravi atrocità contro i palestinesi”, l’Onu accusa Netanyah

Dopo oltre un anno di sanguinosa guerra in Medio Oriente, la comunità internazionale sembra sempre più convinta che il primo ministro di, Benjaminu, con la sua crociata, sia andato ben oltre il legittimo “diritto alla difesa”. A certificare ciò è l’ultimo report della Commissione speciale del, che indaga sulla gestione del conflitto da parte dell’esercito dello Stato ebraico e afferma che la guerra nella Striscia di Gaza “è compatibile con le caratteristiche del genocidio,” con stragi di civili e condizioni di vita insostenibili imposte intenzionalmente dalle truppe israeliane ai.“Datrasferimenti illegali e”. La Commissione speciale delpunta il dito suuNel report, in cui ogni affermazione viene documentata con fatti accertati, si legge che “attraverso l’assedio su Gaza, l’ostruzione degli aiuti umanitari, gli attacchi mirati e l’uccisione di civili e operatori umanitari, nonostante i ripetuti appelli delle Nazioni Unite, gli ordini vincolanti della Corte internazionale di giustizia e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza,sta intenzionalmente causando morte, fame eferite, usando la fame come metodo di guerra e infliggendo punizioni collettive alla popolazione palestinese”.