Mister Movie | Un Tipo Imprevedibile 2 Ben Stiller Torna nel Sequel con Adam Sandler

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il Ritorno di Hal L. e una Foto dal SetÈ ufficiale: Bentornerà nei panni di Hal L., l’infermiere manipolatore di Un, per il tanto attesodella commedia di golf. Una nuova immagine dal set mostracon il suo caratteristico gilet nero, occhiali da sole gialli e baffi a manubrio, tutti dettagli che riportano in vita il temibile Hal L., che anni prima si occupava della nonna del protagonista Happy Gilmore.Il Cast di Un2: Grandi Ritorni e Nuovi VoltiOltre al ritorno diriprenderà il ruolo iconico di Happy Gilmore, il giocatore di hockey diventato golfista, che ancora una volta si troverà alle prese con il PGA Tour e i suoi rivali. Christopher McDonald rinei panni del celebre antagonista Shooter McGavin, mentre Julie Bowen tornerà come Virginia Venit, l’interesse amoroso di Happy e responsabile delle pubbliche relazioni.