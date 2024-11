Ilfattoquotidiano.it - Idrogeno per i veicoli: un’ipotesi che può piacere solo a chi non vuole cambiare nulla

Vi ricordate la scena dei dinosauri nel vecchio film di Disney, Fantasia? I poveri bestioni arrancavano alla disperata ricerca di cibo sotto il sole spietato e morivano tutti uno per uno, lasciando gli scheletri nella sabbia.Questa scena mi è tornata in mente leggendo un articolo recente su Clean Technica, dove c’è una lista di tutti i tentativi di creare un trasporto urbano usando autobus aa partire dagli anni 1990. Non ce n’è uno che abbia funzionato. Come i dinosauri, gli autobus ahanno arrancato finché hanno potuto, per poi cadere morti e lasciarescheletri rugginosi.Nonostante questa serie di fallimenti, è curioso come l’rimanga popolare. Il comune di Bologna, per esempio, sta progettando di creare una nuova raccolta di scheletri di autobus aper un futuro museo dei fallimenti tecnologici della civiltà occidentale.